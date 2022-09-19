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Подготавливаются предложения в связи с реставрацией мечети в Губе

Общество Материалы 19 сентября 2022 21:01 (UTC +04:00)
Подготавливаются предложения в связи с реставрацией мечети в Губе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространилась информация о разрушающейся старинной мечети Абу Муслим, которая находится в селе Грыз Губинского района Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в понедельник в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана сказали, что мечеть, расположенная в селе Грыз Губинского района и внесенная в реестр как памятник архитектуры местного значения, находится в аварийном состоянии.

"Некоторое время назад сотрудники госслужбы посетили этот район и зафиксировали текущее состояние мечети. Подготавливаются предложения в связи с включением мечети в инвестиционный список для ее реставрации и консервации", - сказали в ведомстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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