Самолет авиакомпании Finnair совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту

БАКУ /Trend/ - Капитан самолета авиакомпании Finnair, выполнявшего рейс по маршруту Сингапур-Хельсинки, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.

Об этом во вторник Trend сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A350 приземлился в бакинском аэропорту в 02:31 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, и было принято решение поместить его в одну из клиник Баку. Самолет вылетел из Баку в Хельсинки в 05:50.

(Перевод: Фидан Мустафаева)