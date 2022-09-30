В Баку открылась образовательная выставка BYF EduExpo 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу образовательная выставка BYF EduExpo 2022.

Как сообщает в пятницу Trend, выставка организована Ассоциацией субъектов и клубов малого и среднего бизнеса (KOBSKA), министерством науки и образования Азербайджана, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

Отметим, что цель выставки заключается в предоставлении малым и средним предприятиям, оказывающим услуги в сфере образования, возможности расширения сотрудничества и оказании поддержки развитию их бизнеса.

Выставка проходит с 30 сентября по второе октября. В ней принимают участие около 50 компаний.

В рамках этой выставки у посетителей есть возможность получить информацию о курсах иностранных языков и экзаменационных центрах, психологических тестах, а также ​​услугах, программах местных и международных частных школ, порядке поступления в ведущие высшие учебные заведения, стоимости обучения и по другим вопросам.