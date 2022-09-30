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Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана

Общество Материалы 30 сентября 2022 16:57 (UTC +04:00)
Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Trend сообщили в пятницу в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, данное решение Кабмина подготовлено в целях обеспечения исполнения пункта 6.3 указа №1769 Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике" от 28 июля 2022 года.

Согласно решению, в рамках новой структуры НАНА будут функционировать 22 научных учреждения. Предел численности сотрудников НАНА определен в 3 510 человек. В целом оптимизированы управление и финансовые расходы Академии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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