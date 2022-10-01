Образцы почвы создаваемого в Физули паркового комплекса будут исследованы в турецкой лаборатории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в освобожденном от оккупации городе Физули состоялась встреча в связи с созданием "Центрального парка Физули", сообщает в субботу Trend.

Во встрече приняли участие сотрудники Фонда возрождения Карабаха, министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана, специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), а также представители министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Встреча была организована по совместной инициативе МЭПР и Фонда возрождения Карабаха.

В ходе встречи гостям была предоставлена подробная информация о проекте "Центральный парк Физули", проведены соответствующие обсуждения на эту тему.

Затем были взяты образцы почвы из различных мест на территории создаваемого парка, которые будут исследованы в современной турецкой лаборатории. На основе результатов анализа образцов будут определены виды деревьев, подходящих для климатических условий местности.

Отметим, что 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Физули посадили деревья на территории центрального паркового комплекса, который будет создан в городе.

Напомним, что по мере разминирования освобожденных от оккупации территорий и приведения их в безопасное состояние, наряду с другой созидательной работой, также предпринимаются серьезные шаги по восстановлению экологического баланса. В целях восстановления уничтоженных оккупантом-Арменией зеленых массивов продолжаются мероприятия по высадке деревьев. Меры, принимаемые для восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, охватывают и Физулинский район. Парковый комплекс, который будет создан в Физули, также будет способствовать сохранению экологического баланса в городе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)