За сентябрь разминировано более 464 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях за сентябрь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на структуру.

В ходе операций по разминированию 1-30 сентября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 1 695 противопехотных и 747 противотанковых мин, а также 1 363 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 464,06 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)