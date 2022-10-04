В Азербайджане обнародовано число лиц, которым присвоено звание ветерана войны

БАКУ /Trend/ - Звание "Ветеран войны" присвоено до 90 тысячам человек, им ежемесячно выплачивается президентская пенсия в размере 80 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана Метин Аскер.

По его словам, на сегодня частные дома и квартиры предоставлены 12 800 семьям шехидов.

Аскер добавил, что после окончания 44-дневной Отечественной войны было предоставлено около 3 800 частных домов и квартир.

"В соответствии с программой этого года было предоставлено 800 квартир, и ожидается, что к концу года это число увеличится до 1 500", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)