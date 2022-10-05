Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 23-26, в Баку ночью - 17-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, прогнозируется туман, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 26-31, в горах ночью – 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)