В Азербайджане разработаны новые лекарственные и косметические средства

БАКУ /Trend/ - Одним из направлений деятельности Института нефтехимических процессов являются исследования лечебной нафталанской нефти, не имеющей аналогов в мире, и создание на ее основе лекарственных препаратов, косметических средств.

Об этом в среду Trend сказал генеральный директор Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагиф Аббасов.

Он отметил, что в результате исследований, проведенных институтом в последние годы, были созданы шесть новых лекарственных средств, подготовлены и утверждены их технические условия.

«Азербайджан имеет очень богатую флору, в нашей стране произрастает большинство лекарственных растений. Мы разработали технологию получения из них эфирных масел, уникальные лекарственные препараты и косметические средства на их основе и на основе лечебной нафталанской нефти. Эти лекарственные средства можно успешно использовать для лечения более 70 заболеваний без каких-либо побочных эффектов. Думаю, что в ближайшее время мы организуем специальное производство этих препаратов», - сказал Аббасов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)