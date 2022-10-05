На освобожденных территориях Азербайджана проектируются сотни населенных пунктов - госкомитет

АГДАМ /Trend/ - За короткий период Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре была обеспечена подготовка Общего плана всего освобожденного от оккупации региона, завершена разработка генеральных планов Агдама и многих других городов и сел, продолжается проектирование сотен населенных пунктов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Он отметил, что в ходе разработки генеральных планов за основу брались современные подходы "умный город", "зеленая энергия", такие факторы, как чистая окружающая среда, комплексное развитие промышленности и сельского хозяйства, широкая реализация туристического потенциала.

(Перевод: Нубар Кулузаде)