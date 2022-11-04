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Помощник президента Азербайджана поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"

Общество Материалы 4 ноября 2022 01:13 (UTC +04:00)
Помощник президента Азербайджана поделился публикацией в связи с игрой ФК "Карабах"

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БАКУ /Trend/ - Молодцы футбольный клуб "Карабах"! Слава нашим львам, который бились до последней секунды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Отметим, что в последнем матче группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» принимал немецкий клуб «Фрайбург» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча завершилась со счетом 1:1.Клуб "Карабах" попрощался с Лигой Европы и продолжит борьбу в Лиге конференций.

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