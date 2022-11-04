В Азербайджане увеличиваются средства на высшее образование по госзаказу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются средства, выделяемые с целью финансирования высшего образования по государственному заказу и на другие мероприятия в сфере образования.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в проекте по государственному и обзорному бюджетам Азербайджанской Республики на 2023 год.

В документе отмечается, что эти средства прогнозируются в размере 414 миллионов манатов, что на 17,1 миллиона манатов, или на 4,3 процента больше, чем в 2022 году.

В целом доходы государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)