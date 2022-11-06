В Баку меняется схема движения ряда автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы 8 ноября расписание движения автобусов на ряде регулярных маршрутов в Баку будет временно изменено в соответствии с ограничениями на движение автомобилей в связи с шествием в сопровождении военного оркестра.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение по 19 маршрутам (3, 5, 6, 10, 17, 18, 31, 37, 39, 53, 65, 77, 88, 96, 125, 127, 205, 206 и E1) в трех направлениях, где будет проводиться шествие, будет организовано по альтернативным улицам в соответствии с ограничениями в указанные часы.