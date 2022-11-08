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В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 8 ноября 2022 13:19 (UTC +04:00)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с Днем Победы посещаются могилы шехидов Отечественной войны Азербайджана во II Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, граждане, среди которых ветераны Отечественной войны, представители государства и правительства, а также представители общественности, приходят почтить светлую память шехидов, погибших при защите суверенитета и территориальной целостности Родины.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
В связи с Днем Победы Азербайджана посещаются могилы шехидов во II Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО)
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