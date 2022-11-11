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На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)

Общество Материалы 11 ноября 2022 22:30 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сегодняшний день 27-й Конференции Сторон Рамочной конвенции об изменении климата был объявлен ​​«Днем декарбонизации».

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, темой дня стали пути ускорения деятельности наименее энергоемких секторов и компаний для обеспечения перехода к низкоуглеродной экономике.

В рамках мероприятий на параллельных сессиях состоялись обсуждения с представителями международных организаций, а также руководством бизнес-структур, специализирующихся в сфере альтернативной энергетики.

Отметим, что к 2030 году планируется увеличить долю альтернативной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в Азербайджане с нынешних 17 процентов до 30 процентов. Кроме того, создание к 2050 году на освобожденных от оккупации территориях зоны «нетто-нулевых выбросов» станет вкладом в глобальные усилия по декарбонизации.

На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона «нулевой эмиссии» (ФОТО)
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