27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата продолжает свою работу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата продолжает свою работу.
Как сообщили во вторник Trend в пресс службе Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в рамках Конференции Тематический день был посвящен действиям по расширению прав и возможностей в области климата и гражданскому обществу.
Эффективные действия по борьбе с изменением климата требуют
участия всех заинтересованных сторон. Будь то молодежь, НПО или
представители крупных финансовых институтов. Отмечается важность
обеспечения всестороннего участия в переговорном процессе, а
также
интеграция гражданского общества в процессы принятия решений в области изменения климата.
Тем временем, сегодня в рамках конференции начался второй раунд сегмента Высокого Уровня, который продолжит свою работу и 16 ноября.
На этом мероприятии выступил заместитель министра Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.
В выступлении были охвачены вопросы, связанные с деятельностью в стране, которая поддерживает глобальные усилия по снижению воздействий на климатическую систему.
Было отмечено, что несмотря на незначительную долю выбросов, по отношению к глобальным выбросам, которая не превышает 0,15 %, принятая стратегия развития "Азербайджан- 2030: Национальные приоритеты социально- экономического развития", будет способствовать снижению уровня выбросов парниковых газов.
Так же, было отмечено, что до 2030 года планируется увеличить
долю альтернативных источников энергии от текущих 17 % до 30%.
Планы по повышению энергоэффективности, меры в области снижения уровня выбросов в транспортном и промышленном секторе, масштабные проекты по озеленению и лесовосстановлению отвечают глобальным усилиям в этой области. Было отмечено, что страна уязвима к последствиям изменения климата, что выражается в учащении аномальных атмосферых процессов.
Делегатам конференции в очередной раз была дана информация о 30
летнем экоциде учинённым со стороны
Армении, а также о масштабных восстановительных проектах на освобожденых от оккупации территориях, которые реализуются ускоренными темпами.
Развитие данного региона будет происходить с внедрением "умных" и "зеленых " экологически дружественных передовых подходов и технологий, что позволит создать зону с "нулевыми выбросами" до 2050 года.