В Азербайджане повышены надбавки к зарплате работников ряда медучреждений

БАКУ /Trend/ - Соответствующим постановлением Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию внесены изменения в "Порядок оплаты труда работников сферы здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Было отмечено, что изменения предусматривают надбавку к зарплате врачей и среднего медицинского персонала. Ежемесячные фиксированные стимулирующие надбавки повышаются на 14-150%. Повышение распространяется на врачей, работающих заведующими отделами статистики и аптек, врачей-провизоров, врачей-статистиков, врачей-методистов, а также на заведующих медицинскими отделами (отделениями, кабинетами), кроме врачей-стоматологов. Также впервые к месячной должностной (тарифной) заработной плате медицинских работников, работающих в качестве воспитателей и инструкторов по трудовой терапии, назначена ежемесячная фиксированная стимулирующая надбавка в размере 200 манатов.

Кроме того, установлены ежемесячные стимулирующие надбавки в размере 200 манатов к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате врачей-специалистов, назначенных членами созданной агентством "Комиссии по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов B и C" из государственных медицинских учреждений, подведомственных TƏBIB.

Для врачей указанных специальностей увеличен лимит рабочего дня, в связи с чем применяется стимулирующая надбавка по результатам амбулаторной деятельности: для врачей, работающих по терапевтическим и педиатрическим специальностям, для акушеров-гинекологов и врачей всех хирургических специальностей.

Для тех, кто работает в структурных подразделениях медицинских учреждений на должностях старшей медицинской сестры (брата), старшей акушерки, старшего фельдшера, старшего лаборанта и сестры-хозяйки (брата), увеличение ежемесячных поощрительных надбавок составило от 15 до 50 процентов. По должности старшей медицинской сестры (брата) применено повышение в размере 15 процентов месячного должностного (тарифного) оклада, соответствующего ставке оплаты труда по единой тарифной таблице.

Изменения вступили в силу с 4 ноября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)