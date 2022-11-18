В Хачынчайское водохранилище выпущено 200 тыс. мальков карпообразных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачынчайское водохранилище выпущено 200 тысяч мальков карпообразных.

Как передает Trend, об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"В Агдамском районе состоялся очередной выпуск в воду мальков рыб для вклада в увеличение популяции рыб, обогащение водоёмов на освобожденных территориях. В Хачынчайское водохранилище было выпущено 200 000 мальков карпообразных", - говорится в публикации.