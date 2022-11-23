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Названо количество кибератак Армении на Азербайджан во время операции "Возмездие" азербайджанской армии

Общество Материалы 23 ноября 2022 17:26 (UTC +04:00)
Названо количество кибератак Армении на Азербайджан во время операции "Возмездие" азербайджанской армии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В период антитеррористической операции "Возмездие" азербайджанской армии в августе этого года Арменией осуществлялись масштабные DDoS-атаки на Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на информацию Специальной государственной службы связи и информационной безопасности, об этом говорится в опубликованном ведомством отчете за III квартал текущего года.

"Скорость этих DDoS-атак увеличилась с 40 Гбит/с до 137 Гбит/с и 19 миллионов запросов в секунду", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на то, что DDoS-атаки продолжались 8 дней, была обеспечена бесперебойная работа 11 государственных информационных ресурсов, подключенных к AzStateNet.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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