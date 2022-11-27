Честь выступать на Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике – участница соревнований

БАКУ /Trend/ - Честь выступать на 1-м Международном кубке "Оджаг" по художественной гимнастике. Об этом сказала в воскресенье Trend участница соревнований, 10-летняя гимнастка Инджи Халафли.

"На соревновании я выступаю как в индивидуальной программе, так и в составе команды в групповых упражнениях. Признаюсь, в составе группы нравиться выступать больше, у нас сильное чувство командного единства и поддержки", - отметила представительница Спортивного клуба "Grasiya".

Юная спортсменка призналась, что успехи членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике являются для нее хорошим примером для подражания.

"Много тренируюсь, стремлюсь равняться на лидеров нашей сборной. Люблю смотреть на выступления Зохры Агамировой, а когда в Баку проходят международные кубки и чемпионаты стараюсь посетить Национальную арену гимнастики, чтобы воочию увидеть выступления звезд", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.