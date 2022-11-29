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В Азербайджане ужесточается наказание за насилие в отношении детей

Общество Материалы 29 ноября 2022 22:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане ужесточается наказание за насилие в отношении детей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Применение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, будет наказываться лишением свободы на срок до двадцати лет.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в предложенном изменении в Уголовный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, применение сексуального насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, будет наказываться лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением или без лишения после отбытия срока права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отметим, что согласно действующему Кодексу, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Законопроект после обсуждения был принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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