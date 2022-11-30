БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 571 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 199, вторую - 130, три и более - 195, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 195 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 922 356. Первую дозу вакцины получили 5 392 844, вторую - 4 873 962, три и более - 3 391 605, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 945 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)