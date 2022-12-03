Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами морось, северо-восточный ветер.
Об этом сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем 4-7 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горах возможен снег. Местами туман, ветер умеренный восточный.
Температура воздуха составит ночью 3-6, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.
(Перевод: Фидан Мустафаева)