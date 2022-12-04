Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 декабря национальный активист из Южного Азербайджана, руководитель телеканала "Gunaz TV" Ахмед Обалы посетил уникальный исторический памятник Худаферинский мост.

Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, он был проинформирован о городе Джабраил, который был освобожден в результате героизма нашей доблестной армии под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, в том числе о Худафаринском мосте, а также о зверствах и следах преступлений, совершенных армянскими вооруженными силами на нашей древней родине.

Было отмечено, что Худаферинские мосты являются универсальными памятниками азербайджанской архитектуры благодаря своей связи с историческими событиями мирового значения, прекрасному ландшафту, высокому архитектурно-инженерному решению и другим особенностям. Исторически сложилось так, что один из мостов, расположенных на Шелковом пути, имеет 15 пролетов, а другой — 11 пролетов. Мосты, являющиеся реликтом XII-XIII веков, свидетельствуют о развитии высокого ремесленничества в Азербайджане в средние века. Было доведено до внимания, что эти места, как и другие районы, были разрушены, дома разграблены, природа уничтожена за годы оккупации. Здесь также многие исторические и религиозные памятники были оскорблены армянами, мечети использовались как хлев для животных. Могилы также были уничтожены. Было подчеркнуто, что жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться именно после освобождения от оккупации, и наша страна осуществляет здесь важные проекты.