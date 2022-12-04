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Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)

Общество Материалы 4 декабря 2022 14:37 (UTC +04:00)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 4 декабря национальный активист из Южного Азербайджана, руководитель телеканала "Gunaz TV" Ахмед Обалы посетил уникальный исторический памятник Худаферинский мост.

Как сообщает в воскресенье Карабахское бюро Trend, он был проинформирован о городе Джабраил, который был освобожден в результате героизма нашей доблестной армии под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, в том числе о Худафаринском мосте, а также о зверствах и следах преступлений, совершенных армянскими вооруженными силами на нашей древней родине.

Было отмечено, что Худаферинские мосты являются универсальными памятниками азербайджанской архитектуры благодаря своей связи с историческими событиями мирового значения, прекрасному ландшафту, высокому архитектурно-инженерному решению и другим особенностям. Исторически сложилось так, что один из мостов, расположенных на Шелковом пути, имеет 15 пролетов, а другой — 11 пролетов. Мосты, являющиеся реликтом XII-XIII веков, свидетельствуют о развитии высокого ремесленничества в Азербайджане в средние века. Было доведено до внимания, что эти места, как и другие районы, были разрушены, дома разграблены, природа уничтожена за годы оккупации. Здесь также многие исторические и религиозные памятники были оскорблены армянами, мечети использовались как хлев для животных. Могилы также были уничтожены. Было подчеркнуто, что жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться именно после освобождения от оккупации, и наша страна осуществляет здесь важные проекты.

Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
Национальный активист из Южного Азербайджана посетил Худаферинский мост (ФОТО)
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