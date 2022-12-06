По "Тертерскому делу" освобождены еще 19 лиц , 10 из них оправданы

БАКУ /Trend/ - По т.н. "Тертерскому делу" освобождены еще 19 лиц , 10 из них оправданы.

Как сообщалось ранее, возвращенные в суд три уголовных дела в отношении 19 лиц, осужденных по обвинению в государственной измене и другим статьям, были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджанской Республики в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на основании обращения прокуратуры, решения по ним отменены, дела возвращены в соответствующие суды, сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре.

Согласно информации, затем решения по этим делам были отменены соответствующими судами и возвращены прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием. В ходе дополнительного расследования все обстоятельства, связанные с уголовным преследованием, были тщательно, полно и объективно расследованы, и, поскольку вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не доказана, процесс проводится на оправдательных основаниях (статья 39.2 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики), в том числе в отношении 10 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования по другим эпизодам (преступления против военной службы и т. д.) и их освобождении с отменой выбранной в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время следствием были полностью, всесторонне и объективно изучены все обстоятельства, связанные со скончавшимися Гусейновым Мехманом Тельман оглу и Агазаде Эльханом Камаледдин оглу, и приняты решения о прекращении уголовного производства на оправдательных основаниях (статья 39.2 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики). Продолжается расследование в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предполагаемых подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, физического и психологического насилия, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)