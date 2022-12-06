Новая проблема новостроек — коммунальные платежи - ФОТО

Новая проблема новостроек — коммунальные платежи

Баку быстро меняет свой старый облик на новый. Кроме мостов, парков и т.д. на смену жилым домам приходят и высотные небоскребы. Большие здания принесли новые затраты в нашу жизнь с платежами, которые они требуют.

Если у вас есть квартира в столичной новостройке, то вы знаете наверняка, что в вашу дверь хотя бы раз в месяц постучат по поводу коммунальных платежей. Эта сумма используется для покрытия общих расходов по зданию (лифт, коммунальные платежи и т. д.).

Проблемная система жилых домов

Официальная отчетность об этих суммах, собранных в новостройках, обычно не ведется. Так сказать, для платежей, зарегистрированных старым способом, чек не предоставляется или обычно сокращается позже. В таких случаях работник здания либо предъявляет чек позже, либо не предъявляет его вообще. Иногда сотрудник, который забыл что принял оплату и не предъявил чек, обращается за деньгами второй раз в течение месяца. Но как найти решение?

Быстрое, точное, отчетное решение

Вдохните новую жизнь в старую систему принятие платежей работников здания. В эпоху безналичных расчетов вряд ли найдется человек, у которого нет банковской карты. В этом случае вы сможете в любой момент увидеть время оплаты, а также сможете вычитать свои расходы в конце месяца для подотчетности. Конечно, у этого способа есть и обратная сторона, вам придется заплатить комиссию при переводе.

Если вы не хотите платить комиссию, приложение m10, предоставляемое PashaPay, является одним из самых успешных способов для этого. При денежных переводах комиссия не взимается, банковская карта не требуется. Вы можете скачать квитанцию ​​об оплате из приложения.

Если вы будете платить безналичными, то не будет иметь значения, в какой точке мира вы находитесь, вы сможете производить оплату через приложение в определенное время каждого месяца.

Повысьте уровень жизни еще больше, замените старую систему в новых зданиях!