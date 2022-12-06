Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ветер северо-восточный, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-6, ночью - 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горах и предгорных районах возможен снег, местами интенсивный, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 4-7 градусов тепла, в горах ночью 8-12 градусов мороза, в высокогорье ночью - 12-16 градусов мороза, днем - 2-7 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)