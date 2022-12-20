В законодательство должны быть внесены изменения касательно госслужбы – Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В законодательство должны быть внесены изменения касательно госслужбы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала сегодня журналистам председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что необходимо изучить мировой опыт для внесения этих изменений.

"58 процентов людей во всем мире, работающих на государственной службе, не видят своего будущего. Люди должны быть довольны своей работой",- сказала Аббасзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)