Проведение спортивных соревнований в Карабахе продолжится - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - Проведение спортивных соревнований в Карабахе продолжится.

Об этом сказал в среду в интервью Trend министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

По его словам, в этом году в Шуше прошли соревнования по велоспорту и шахматам. Шахматные турниры продолжатся, а также планируется продолжить проведение соревнований велосипедистов.

Министр отметил, что Федерация гребли провела два международных соревнования в Суговушане.

«В первом соревновании приняли участие спортсмены из 4 стран, а во втором, спустя 5 месяцев, уже из 12 стран. Это говорит о высоком уровне организации соревнований. Думаю, что Федерация гребли достаточно амбициозная федерация и не остановится на достигнутом, и число стран-участниц будет расти. Естественно, будет развиваться и формат соревнований. Мне посчастливилось посетить оба соревнования. Учитывая, что некоторые из соревнований являются долгосрочными, у нас нет возможности проводить их в Суговушане, и поэтому другие соревнования проводятся в Мингячевире. Расстояние небольшое, для этого есть все условия. Недалеко от Суговушана находится наш Тертерский Олимпийский комплекс. Это очень современный комплекс. Участники соревнований могут расположиться там», - сказал Фарид Гайыбов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)