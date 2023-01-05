Минтруда о повышении пенсий и зарплат в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения" обеспечивает начало реализации в Азербайджане уже четвертого за последние пять лет пакета социальных реформ, переход к новому этапу социальных преобразований в новом году.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата повышена на 15 процентов с 300 до 345 манатов.

Ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, будут приведены в соответствие с этим распоряжением в течение месяца, и заработные платы будут повышены по всем ступеням единой тарифной таблицы.

В целом повышение МРОТ (минимальный рост оплаты труда) и зарплаты по единой тарифной таблице охватит 700 тысяч человек.

Минимальная заработная плата на 40,2 процента превышает прожиточный минимум, установленный на этот год (246 манатов).

Согласно новому распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, увеличены пособия и пенсии. В связи с этим Кабинет министров в десятидневный срок подготовит и представит главе государства свои предложения.

Таким образом, минимальный размер ежемесячной пенсии будет увеличен на 16,7 процента с 240 до 280 манатов, что коснется до 100 тысяч пенсионеров.

За последние 4 года в рамках революционных реформ в социальной сфере минимальная заработная плата повышена в 2,7 раза со 130 до 345 манатов, минимальная пенсия повышена в 2,5 раза со 110 до 280 манатов.

Всего в этом году на новые повышения социальных выплат предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов. Повышение охватит 1,9 миллиона граждан.

(Перевод: Нубар Кулузаде)