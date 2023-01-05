Состоялся брифинг минтруда Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 17:16)

БАКУ /Trend/ - Состоялся брифинг министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в связи с подписанным главой государства распоряжением "О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения", в соответствии с которым повышение пенсий и зарплат охватит 800 тысяч человек, сообщает в четверг Trend.

Как сообщили ранее в четверг в минтруда, с 1 января 2023 года минимальная ежемесячная заработная плата повышена на 15 процентов с 300 до 345 манатов.

Согласно распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов, увеличатся пособия и пенсии. В связи с этим Кабинету министров поручено в десятидневный срок подготовить и представить предложения главе государства.

Всего в этом году на повышение социальных выплат предусмотрено дополнительно выделить 750 миллионов манатов. Повышение охватит 1,9 миллиона человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)