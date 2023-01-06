В подсистему "Zəfər" включены более 80 тысяч ветеранов войны - Минобороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Имена 84 423 лиц, представленные "Комиссией по присвоению ветеранских званий и соответствующих удостоверений", действующей при Министерстве обороны Азербайджана, включены в подсистему "Zəfər" Министерства труда и соцзащиты населения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечено, что в настоящее время процесс выдачи удостоверений "Ветеран войны" гражданам, чьи имена включены в систему, осуществляется в городе Баку и других регионах нашей страны поэтапно совместно с соответствующими органами.

"Данные 4 300 лиц, представленных на сегодняшний день комиссией, были возвращены для повторного рассмотрения в связи с требованием дополнительных необходимых документов в целях уточнения, а 1 042 лиц получили отказ в связи с несоответствием требованиям постановления № 216 Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Кроме того, документы 1 188 граждан были вновь представлены в соответствующую комиссию для включения в подсистему Zəfər.

Отметим, что гражданам, которым присвоено звание “Ветеран войны” и чьи имена включены в подсистему, с 1 января 2022 года назначена ежемесячная пенсия Президента Азербайджана в размере 80 манатов", - отмечено в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)