Приостановлена деятельность известного бакинского ресторана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана в ресторане “Təndir-Məndir”, расположенном на улице Гоголя в Сабаильском районе столицы, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в связи с этим деятельность ресторана была приостановлена.

(Перевод: Нубар Кулузаде)