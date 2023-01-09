Азербайджанские вузы создадут условия для повторного участия на экзаменах - Непогода

БАКУ /Trend/ - В высших и средних специальных учебных заведениях продолжается экзаменационная сессия осеннего семестра 2022-2023 учебного года. Экзамены, с 9 декабря 2022 года проходят в течение 5 недель. Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Из-за обледенения и задержки движения на дорогах, студенты опаздывают или не могут явиться на экзамены.

Но создадут ли университеты условия для повторного участия на экзаменах тем студентам, которые не смогут принять участие или опоздают на экзамены из-за непогоды?

Сегодня в связи с данным вопросом, Trend направил запрос в азербайджанские университеты.

Отвечая на вопрос Trend, руководитель пресс-службы Азербайджанского университета языков (ADU) Джавид Зейналлы отметил, что опоздавшим сегодня студентам предоставлен дополнительный час для принятия участия на экзамене, а для тех, кто не смог прийти, будет организован повторный экзамен.

Пресс-секретарь Азербайджанского Технического университета (AzTU) Севиндж Искендерова сообщила, что опоздавшие пропускаются на экзамен, а для тех, кто не сможет принять участие в экзамене из-за погодных условий или по каким-либо уважительным причинам, будут созданы условия для повторного экзамена по этому предмету.

Пресс-секретарь Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AZMİU) Ниджат Абдуллаев отметил, что в связи с погодными условиями опоздавшие студенты были допущены на экзамен, а для студентов, которые не смогли явиться, будут созданы условия для повторного экзамена.

В руководстве Азербайджанского государственного педагогического университета также отметили, что опоздавшим, или не явившимся на экзамен студентам, будут созданы условия для повторного экзамена.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2 °С мороза, днем около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)