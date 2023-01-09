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Названо число пострадавших из-за непогоды в Баку

Общество Материалы 9 января 2023 14:25 (UTC +04:00)
Названо число пострадавших из-за непогоды в Баку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с погодными условиями со вчерашнего вечера в научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Азербайджана обратились 12 человек (11 женщин, 1 мужчина) с травмами различной степени тяжести.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза, днем - около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

В минздраве сообщили, что после оказания пострадавшим медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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