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Суд отклонил апелляцию Бахтияра Гаджиева

Общество Материалы 9 января 2023 16:55 (UTC +04:00)
Суд отклонил апелляцию Бахтияра Гаджиева

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение суда об отказе в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Бахтияра Гаджиева, арестованного по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает в понедельник Trend, апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что против Бахтияра Гаджиева было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.

По решению Хатаинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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