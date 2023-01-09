Суд отклонил апелляцию Бахтияра Гаджиева

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение суда об отказе в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Бахтияра Гаджиева, арестованного по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает в понедельник Trend, апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что против Бахтияра Гаджиева было возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.

По решению Хатаинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)