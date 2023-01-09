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Информация о закрытии Агсуинского перевала недостоверна - госагентство (Дополнено)

Общество Материалы 9 января 2023 18:06 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:38)

БАКУ /Trend/ - Информация о закрытии Агсуинского перевала недостоверна.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Распространяемая информация о закрытии движения автотранспорта на ряде магистралей не соответствует действительности. В настоящее время по всем направлениям, в том числе Муганлы-Агсу и Муганлы-Исмаиллы, обеспечено бесперебойное движение транспорта", - сказали в агентстве.

Было также отмечено, что из соображений безопасности утром автомобили без зимней резины были перенаправлены сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции МВД на альтернативные дороги.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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