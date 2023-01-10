Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 10 января, на территории страны продолжались осадки, шел снег, местами интенсивный, сообщает во вторник Trend.

Как сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, высота снежного покрова составила в Алтыагадже - 25 см, в Лерике - 24 см, в Гахе - 22 см, в Халтане, Ярдымлы - 20 см, в Габале - 19 см, в Исмаиллы - 16 см, в Губе - 15 см, в Шеки - 13 см, в Гусаре, Шамахы, Огузе - 11 см, в Загатале - 10 см, в Шабране - 9 см, в Кюрдамире, Билясуваре, Лянкяране - 8см, в Гобустане, Астаре - 6 см, в Дашкесане, Гейтепе - 5 см, в Агдере, Агсу, Балакене - 3 см, в Хачмазе, Гейгеле - 2 см, в Грызе, Шахдаге - 1см, в Баку и Абшеронском полуострове - 8-10 см.

В Шахбузе, Дашкесане, Гедабее, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Шеки, Гахе, Шамахе, Грызе, Евлахе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 50-100 метров.

По словам Мамедовой, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 0-2 ºС, в Аранской зоне – 2 ºС , в Нахчыванской АР – 8-13 ºС, в горных районах 18-23 ºС мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)