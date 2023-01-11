По итогам конкурсов в органы прокуратуры приняты 85 сотрудниц - Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Всего в органах прокуратуры работают 99 женщин-сотрудников. Из них 85 человек были приняты на работу по конкурсу.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии присяги молодых сотрудников, принятых на службу в органы прокуратуры.

По его словам, из них 85 сотрудниц 56 (65,9%) были приняты на работу по результатам 21 конкурса, имевших место в период с 2002 по 2019 год, а 29 (34,1%) - по итогам трех конкурсов, проведенных в 2020-2022 годах.

Алиев отметил, что из 9 сотрудниц, работающих в настоящее время на руководящих должностях в органах прокуратуры - одна является начальником управления, трое работают заместителями начальника управления, одна - начальником отдела, одна - старшим помощником прокурора города Баку, двое - прокурорами района и одна - заместителем прокурора района.

(Перевод: Фидан Мустафаева)