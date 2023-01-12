Планируется инвентаризация потребителей – Азеристиликтеджизат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками ОАО "Азеристиликтеджизат" планируется проведение инвентаризации потребителей с целью уточнения сведений о категориях и группах абонентов, обеспечиваемых теплом ОАО, а также уточнения объемов отапливаемых площадей.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО "Азеристиликтеджизат", к работе по проведению инвентаризации были привлечены профессиональные работники ОАО, которые были проинструктированы должным образом, и обеспечены удостоверениями, подтверждающими их работу в ведомстве.

В данный процесс вовлечены работники 22 участков эксплуатации тепловых систем в Баку и 46 участков эксплуатации тепловых систем в других городах и регионах.

Проект охватит около 180 000 квартир в 3 871 жилом доме на находящихся на балансе "Азеристиликтеджизат" в Баку и регионах, а также 2 851 хозяйственный объект, финансируемый из бюджета.

Задачей ОАО "Азеристиликтеджизат" является обеспечение качественного теплоснабжения жилых домов и зданий, учреждений образования, здравоохранения и других объектов социального назначения в городе Баку и регионах страны путем осуществления функций по производству, передаче, распределению, реализации и оказанию сервисных услуг тепловой энергии.

Для качественного оказания этих услуг общество эксплуатирует 560 котельных, более 1 000 километров магистральных и внутриквартальных тепловых линий, более 1 300 котельных агрегатов, 3 000 насосных установок, 512 теплообменных установок и более 20 000 различных инженерных сооружений для поддержания параметров технического режима.

В Обществе работает около 1 200 постоянных, около 1 100 сезонных работников, из них около 500 работают в регионах Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)