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Каждый сайт должен за день публиковать 20 эксклюзивных новостей - Ахмед Исмаилов

Общество Материалы 12 января 2023 14:32 (UTC +04:00)
Каждый сайт должен за день публиковать 20 эксклюзивных новостей - Ахмед Исмаилов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Каждый сайт должен публиковать за день 20 эксклюзивных новостей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

"Есть такие субъекты медиа, которые в течение месяца размещают на сайте одну новость. Разве они могут называться средством массовой информации?" - сказал он.

Исмаилов отметил, что вопрос о том, что каждый сайт должен публиковать за день 20 эксклюзивных новостей, обсужден и согласован с субъектами медиа.

"Полагаю, что это не так сложно. В Турции, например, это требование намного выше. Если в будущем возникнет необходимость, мы сможем снова обсудить этот вопрос", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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