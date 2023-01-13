БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 430 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 285, вторую - 39, три и более - 83, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 936 891. Первую дозу вакцины получили 5 399 674, вторую - 4 876 113, три и более - 3 396 212, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 892 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)