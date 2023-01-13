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В Азербайджане выявлены еще 93 случая заражения коронавирусом, вылечились 119 человек

Общество Материалы 13 января 2023 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 93 случая заражения коронавирусом, вылечились 119 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 93 случая заражения коронавирусом, 119 человек вылечились, пятеро - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 647 человек вылечились, 10 042 – скончались, число активных больных составляет 539.

За последние сутки в стране проведены 1 633 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 453 564.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 93 случая заражения коронавирусом, вылечились 119 человек
В Азербайджане выявлены еще 93 случая заражения коронавирусом, вылечились 119 человек
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