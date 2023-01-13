Распоряжения Президента Ильхама Алиева - очередной этап социальных реформ - Муса Гулиев (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 13:58)

БАКУ /Trend/ - Подписанный сегодня Президентом Ильхамом Алиевым ряд распоряжений и указов о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы - в рамках новой социальной реформы охватит более 800 тысяч человек.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы являются очередным этапом социальных реформ, проводимых в стране, и послужат улучшению благосостояния граждан.

По словам председателя комитета, повышение в основном направлено на усиление социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

”Зарплаты, пенсии, пособия, повышенные подписанными в этом году распоряжениями, являются продолжением 4-го пакета социальных реформ с 2019 года, и в целом этот пакет охватит около 2 миллионов наших граждан в течение этого года, и предусмотрено выделить дополнительно 750 миллионов манатов", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что за последние 4 года размер пособий семьям шехидов и лицам с инвалидностью, в связи с войной, увеличился в 2,5 раза, размер пособий лицам с инвалидностью по общим причинам и лицам, получающим пособия по возрасту - в 3 раза. Другие пособия также заметно повысились. Все это показывает, что социальное благополучие населения в Азербайджане находится в центре государственной политики”, - добавил председатель комитета.

(Перевод: Нубар Кулузаде)