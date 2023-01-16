Обнародован прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, моросящий дождь, будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5 °С мороза, днем - 6-8 °С тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 65-75 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-3 градусов мороза, днем - от 6 градусов мороза до 9 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 2-3 градусов мороза.

В горных районах на дорогах возможно образование гололеда.