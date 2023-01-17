Приостановлена деятельность около 100 песчано-гравийных предприятий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана имеется 134 песчано-гравийных месторождения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня на брифинге для журналистов заявил заместитель председателя правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Эльчин Меджидов.

Он отметил, что эти месторождения расположены в основном в северном регионе - на территории Губинского, Гусарского, Хачмазского районов, а также на определенных участках Имишлинского, Ленкоранского и Тертерского районов.

По его словам, за время деятельности Агентства была приостановлена деятельность 97 предприятий в руслах рек, протекающих по территории Имишлинского, Губинского, Тертерского, Бардинского, Мингячевирского, Евлахского и Ленкоранского районов.

"Из них 49 - предприятия на территории Губинского, 21- Имишлинского, 9 - Тертерского районов.

Всего в стране действует 128 разрешительных документов на эксплуатацию 51 песчано-гравийного месторождения. 46 из них получили разрешение Агентства через аукцион в 2021-2022 годах. 10 из победителей аукциона ведут эксплуатационные работы в Губинском и Гусарском районах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)