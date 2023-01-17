Обнародован прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами туман, моросящий дождь. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6 °С, днем - 7-9 °С тепла.

Атмосферное давление составит 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 75-85 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-3 °С мороза, днем от 6-10 °С тепла.

В горах ночью - 5-10 °С мороза, днем от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

В горных районах на дорогах возможно образование гололеда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)