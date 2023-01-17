МВД о процедурах регистрации и снятия с учета лиц в административных зданиях полиции

БАКУ /Trend/ - В МВД Азербайджана прокомментировали процедуры регистрации и снятия с учета лиц в административных зданиях полиции.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в последнее время в развернувшихся в социальных сетях в связи с процедурой регистрации и снятия с учета лиц в административных зданиях полиции. Некоторые граждане выражают обеспокоенность по этому поводу, и опасаются, что в будущем столкнутся с определенными проблемами

"Прежде всего, следует отметить, В заявлении отмечается, что эти юридические процедуры проводятся в соответствии с требованиями законодательства. Так, в соответствии со статьей 10 Закона «О регистрации по месту жительства и пребывания», лица, намеревающиеся находиться не по месту жительства более 60 дней, обязаны в течение 7 рабочих дней пройти регистрацию в территориальном органе полиции. Когда гражданин покидает место жительства, орган полиции снимает его с временной регистрации.

Нарушение законодательства о регистрации по месту пребывания влечет за собой административную ответственность согласно статье 563 Кодекса об административных проступках АР.

«Что касается снятия с учета лиц, находящихся на временном учете в административных зданиях управлений и отделов полиции, и становления их на учет по месту постоянного жительства, то следует отметить, что данная правовая процедура важна в первую очередь для самих этих лиц.

В связи с этим обращаем внимание на то, что в начале 2000-х годов в административных зданиях полиции временно регистрировались лица, не имеющие места жительства, снятые с учета на основании решения суда, проживающие в домах без документов, подтверждающих право собственности, и иные лица из этой категории. Однако в прошедший период многие из этих лиц по субъективным причинам не обратились за снятием с учета в административных зданиях полиции, хотя впоследствии проживали в домах или квартирах с соответствующими документами. Поэтому в целях обеспечения точности регистрации и устранения несоответствий в этой сфере были расследованы причины, по которым каждое лицо, состоящее на учете в административном здании полиции, остается зарегистрированным в течение многих лет, независимо от того, имеет ли оно фактическое место жительства или нет, и по результатам были приняты правовые меры.

Еще одна причина, которая делает расследование необходимым, - это трудности с поиском этих лиц при рассмотрении заявлений, поступающих от соответствующих государственных органов, касающихся военной мобилизации, социальных пособий, обязательного страхования, вступления в брак, развода и других вопросов.

Следует особо подчеркнуть, что гражданин снимается с учета в административном здании полиции только при наличии фактического места жительства или при наличии возможности постановки на учет по адресу, по которому он проживает, с согласия близких родственников, и сразу же ставится на учет по месту нахождения.

А при документировании жилья лиц, проживающих по адресам, не имеющим юридического документа, рекомендуется обращаться в соответствующие государственные органы", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)