Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

За незаконное вмешательство в деятельность журналистов, в Азербайджане введут штрафы

Общество Материалы 19 января 2023 10:22 (UTC +04:00)
За незаконное вмешательство в деятельность журналистов, в Азербайджане введут штрафы

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Лица незаконно вмешивающиеся в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане, будут оштрафованы.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом нашел отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, которая обсуждается на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов устанавливается штраф в размере от 300 до 600 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости