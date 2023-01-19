За незаконное вмешательство в деятельность журналистов, в Азербайджане введут штрафы

БАКУ /Trend/ - Лица незаконно вмешивающиеся в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане, будут оштрафованы.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом нашел отражение в изменении в Кодекс об административных проступках, которая обсуждается на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов устанавливается штраф в размере от 300 до 600 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)