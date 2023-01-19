Синоптики обнародовали прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, днем и ночью местами туман, вечером осадки в виде дождя. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5 °С, днем - 6-8 °С тепла.

Атмосферное давление составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, вечером в некоторых восточных районах вероятны осадки в виде дождя, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-3 °С мороза, днем температура прогреется до 6-10 °С.

В горах ночью - 5-10 °С мороза, днем от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

В горных районах на дорогах возможно образование гололеда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)